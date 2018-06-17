В ДНР заявили об испытании ВСУ американской системы наземной разведки
«Украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2», который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, вооружение и военную технику до 350 метров», — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Как отмечается, в результате обстрела мирная жительница 1937 года рождения получила ранения.
Ранее Безсонов заявил, что ополчение намерено подавлять огневые точки украинских силовиков, с которых ведутся обстрелы жилых кварталов ДНР.