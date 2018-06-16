В ДНР заявили о намерении подавлять огневые точки ВСУ при угрозе мирным жителям

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ополчение намерено подавлять огневые точки украинских силовиков, с которых ведутся обстрелы жилых кварталов ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Командованием ВС ДНР для предупреждения новых жертв среди невинных людей принято решение о подавлении огневых точек противника, с которых ведётся интенсивный прицельный огонь по мирным жителям», — сказал он.

При этом он добавил, что при подавлении позиций ВСУ будет использоваться только личное оружие, которое не запрещено Минскими соглашениями.

Безсонов уточнил, что вместе с этим ДНР призывает руководство миссии ОБСЕ и других международных организаций повлиять на украинскую сторону в связи со сложившейся ситуацией.

«Увеличение жертв среди мирного населения, уничтожение жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов украинскими силовиками за последнее время приняло угрожающий характер», — заключил он.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко в беседе с RT не исключил эскалации конфликта в Донбассе во время ЧМ-2018.