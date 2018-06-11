В ДНР сообщили о подготовке украинскими силовиками провокации против делегации из ЕС

Украинские военные готовят в Донбассе провокацию, направленную против делегации комитета Евросоюза по вопросам политической безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства госбезопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«МГБ ДНР получена разведывательная информация о подготовке украинскими силовиками вооружённой провокации», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы ведомства.

Как отмечается, делегация прибудет на Украину по приглашению главы государства Петра Порошенко, с 13 по 15 июня она посетит прифронтовые районы Донбасса и Киев.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко в беседе с RT не исключил эскалации конфликта в Донбассе во время ЧМ-2018.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе во время ЧМ-2018 приведут к тяжёлым последствиям для Киева.