В ДНР сообщили о подготовке украинскими силовиками провокации против делегации из ЕС
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«МГБ ДНР получена разведывательная информация о подготовке украинскими силовиками вооружённой провокации», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение пресс-службы ведомства.
Как отмечается, делегация прибудет на Украину по приглашению главы государства Петра Порошенко, с 13 по 15 июня она посетит прифронтовые районы Донбасса и Киев.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко в беседе с RT не исключил эскалации конфликта в Донбассе во время ЧМ-2018.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе во время ЧМ-2018 приведут к тяжёлым последствиям для Киева.