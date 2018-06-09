Глава ДНР не исключил эскалации конфликта в Донбассе во время ЧМ-2018

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На востоке Украины не исключена эскалация конфликта во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года на территории России. Об этом в интервью RT заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Да, я уверен, что такие планы есть у командования ВСУ. Но мы готовы к любому обострению на линии соприкосновения», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности эскалации во время проведения турнира.

По его словам, у ДНР «хватит сил выдержать любой удар и адекватно на него ответить».

«Но если Россия предложит помощь, мы отказываться не будем», — добавил он.

Захарченко, говоря о конфликте в регионе, подчеркнул, что «время работает на Донбасс и против Украины».

«Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос. К тому же там скоро выборы, и какое-то решение должно быть принято. Вероятнее всего, Украина решится на эскалацию конфликта, чтобы перевести его в другую фазу», — заключил он.

Он указал на то, что об этом косвенно свидетельствует то, что Киев переформатировал военную операцию, однако, как отметил Захарченко, разницы в ДНР не ощущают.  

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе во время ЧМ-2018 приведут к тяжёлым последствиям для Киева.

Полная версия интервью — в материале RT.

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