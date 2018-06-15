Борцы за русские школы в Латвии проведут международную акцию в защиту своего активиста

Активисты движения в защиту русских школ в Латвии и одного из его участников Александра Гапоненко, находящегося под стражей, 19 июня организуют международную акцию против его ареста. Об этом RT рассказал лидер Русского движения Латвии и правозащитник Руслан Панкратов.

«Мы требуем прекратить в Латвии преследования за инакомыслие и отпустить на свободу политического узника Александра Гапоненко!» — заявил Панкратов.

Предполагается, что акция пройдёт у латвийских посольств в не менее чем 15 странах мира, среди которых Бельгия, Германия, Великобритания, Италия, Эстония, Литва, Индия и Россия.

Глава движения «Конгресс неграждан» и защитник прав нацменьшинств в Латвии, 64-летний профессор Александр Гапоненко, содержится в рижской тюрьме.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.

1 мая в Риге состоялось шествие, участники которого совместили демонстрацию с акцией протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В акции приняли участие тысячи человек.

Позднее полиция безопасности Латвии возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, где было высказано несогласие с реформой. Двое его участников, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и арестованы.

Позже Линдермана освободили из-под ареста, но запретили ему покидать страну. Гапоненко пока остаётся под арестом.