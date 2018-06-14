В «Нафтогазе» прокомментировали остановку исполнения решения Стокгольмского арбитража

НАК «Нафтогаз Украины» надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решение суда было принято без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса», — заявили в компании.

Отмечается, что решение является временным.

Ранее стало известно, что компания «Газпром» добилась остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».

В начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате 41 сотруднику компании премий на общую сумму $46,3 млн в связи с победой в споре с «Газпромом».