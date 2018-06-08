Гройсман просит пересмотреть размер премий сотрудникам «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате 41 сотруднику компании премий на общую сумму $46,3 млн в связи с победой в споре с «Газпромом». Об этом сообщает УНИАН.
Гройсман просит пересмотреть размер премий сотрудникам «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом»
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«Я не поддерживаю такой политики высоких наград, потому что считаю, что они несвоевременны, хотя нужно признать, что «Нафтогаз Украины» и его менеджмент добыли серьёзную победу в интересах Украины в размере $4,5 млрд», — сказал украинский премьер.

Гройсман подчеркнул, что, по его мнению, «это перебор».

Он пояснил, что обеспокоен таким решением, в связи с чем направил письмо независимому наблюдательному совету.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу в Стокгольмском арбитраже.

Также в «Газпроме» объяснили, почему «Нафтогаз» торопится взыскать с компании $2,6 млрд.

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