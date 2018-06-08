«Менеджеры «Нафтогаза» уже выписали себе гигантскую премию»: каковы шансы Киева получить $2,56 млрд от «Газпрома»

«Газпром» оспаривает в суде Швейцарии право «Нафтогаза» на взыскание $2,56 млрд. В компании потребовали предоставить доступ к материалам, на основании которых блокируются её активы в Европе. «Нафтогазу» не поступит никаких средств от российской стороны до получения решения по апелляции, подчеркнули в корпорации. RT узнал у экспертов, какие перспективы у Москвы и Киева в газовом споре и при чём здесь премии топ-менеджерам украинского концерна.

«Газпром» направил в суд Швейцарии требование предоставить российской стороне доступ к материалам дела о взыскании $2,56 млрд по иску «Нафтогаза». В компании не уверены, что у судебных приставов есть достаточные основания для блокировки активов «Газпрома» в Европе. Аналогичное требование будет отослано позже в суд Нидерландов.

«Газпром» до настоящего времени не получил никаких официальных уведомлений в рамках процедуры принудительного исполнения в Швейцарии решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года. Несмотря на это, сегодня компания подала в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление «Газпрому» полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Как уточнил ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец, спешить с выплатой «Нафтогазу» $2,56 млрд в Москве не собираются. Следует дождаться результатов апелляции.

«Нафтогаз» пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» произвести выплату как можно скорее. И мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку в этом деле — кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения», — цитирует РИА Новости его слова.

Как он отметил, «Газпром» не уверен, что если сумма сейчас будет выплачена, то после возможного пересмотра вердикта «Нафтогаз» вернёт её.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся», — сказал Кузнец.

Тем более, подчеркнул он, что решение арбитража не устанавливает определённого срока, в который «Газпром» должен перечислить украинскому визави $2,56 млрд. Поэтому, добавил замначальника департамента, компания не обязана «немедленно платить».

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Суд без спешки

Позицию «Газпрома» эксперты оценивают как вполне обоснованную. По их словам, сторонам необходимо дождаться окончательного решения суда с учётом апелляции.

«Решение менеджмента «Газпрома» не спешить пока с платежом выглядит справедливым, потому что пока нет ясности по финальной резолюции Стокгольмского арбитража. Так что всё логично в канве нынешнего противостояния газовых холдингов. Других сценариев и нет. К тому же, во-первых, «Газпром» зарезервировал эти средства. То есть при необходимости долг может быть в любой момент закрыт, так что тут нет никакой речи о дефолтных состояниях. А во-вторых, обеспечительные меры, которые принимаются по инициативам Киева в европейских странах, никакого вреда «Газпрому» не наносят. Продавать доли в этих пакетах российской компании и так запрещено», — пояснил RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Помимо этого он отметил, что несбалансированность последнего решения арбитража по спору очевидна.

«Почему-то «Нафтогазу» позволено в рыночных условиях выбирать меньше газа, а «Газпрому» меньшая прокачка в тех же самых условиях не позволена. Ведь в этом случае должны применяться принципы паритета. По сути, претензии и встречные иски должны быть обнулены», — добавил Пасечник.

Нехороший эффект

Между тем «Нафтогаз» 5 июня заявил, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил его ходатайство, в связи с чем начался арест долей «Газпрома» в голландских дочерних компаниях. В частности, замораживаются активы в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Также по теме Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома» Действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» имеют нехороший эффект для дальнейших партнёрских отношений с Россией. Об этом...

При этом в украинской компании отметили, что шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Российская организация, в свою очередь, отметила, что знает о действиях «Нафтогаза», но официальных уведомлений о них не получала.

Шаги украинцев 6 июня прокомментировал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, эти меры могут негативно сказаться на дальнейших партнёрских отношениях Москвы и Киева.

«На наш взгляд, те меры, которые сегодня принимают украинские коллеги по взысканию задолженности, не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, транзитом и так далее», — приводит его слова РИА Новости.

Украинские манёвры

На этом фоне эксперты напомнили, что в практике российско-украинских отношений уже были случаи, когда Киев, получив деньги от Москвы, позднее отказывался их возвращать. Аналогичная ситуация может возникнуть и между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Прецедент уже был, ещё во времена Януковича в начале 2014 года Россия купила украинские облигации на $3 млрд. Нынешние власти Украины отказались их погасить, поэтому если «Газпром» заплатит, а суд решит, что нужно меньше или вообще не платить, то получить назад их будет очень сложно», — сказал в беседе с RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

В связи с этим он обрисовал теоретический сценарий, который могла бы разыграть российская сторона.

«Теоретически российское правительство могло бы передать право на требование этих облигаций «Газпрому» и таким образом можно было бы провести взаимозачёт. Сейчас Украина должна России $3 млрд, «Газпром» должен $2,56 млрд, поэтому можно такой взаимозачёт провести. «Нафтогаз» — 100-процентная «дочка» украинского правительства, и Украина останется должна около 440 млн. Это точно остановит процесс попытки ареста активов», — предложил Правосудов.

Он также поддержал нежелание «Газпрома» выплачивать «Нафтогазу» какие-либо суммы в порядке срочности.

«Но менеджеры «Нафтогаза» уже выписали себе гигантскую премию за то, что выиграли этот суд, поэтому уже прямо сейчас хотят заполучить эти деньги», — отметил эксперт.

Спорные деньги

Напомним, что в декабре прошлого и феврале нынешнего года Стокгольмский арбитражный суд постановил, что «Газпром» должен уплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Украинская компания в свою очередь должна перечислить российской стороне более $2 млрд за поставки газа в 2013—2014 годах.

В «Газпроме», однако, вердикт арбитража сочли неудовлетворительным, так как посчитали, что он вынесен с процессуальными ошибками. Поэтому в марте компания подала ходатайство в суд округа Свеа о частичной отмене окончательного решения по этому делу, а в мае потребовала полной его отмены. Причиной для этого, по словам представителей «Газпрома», стали вскрывшиеся факты о том, что значительная часть арбитража написана не арбитром, а иным лицом.