В Еврокомиссии призвали запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву
«Важно запустить программу макрофинансовой помощи в кратчайшие сроки», — цитирует сообщение РИА Новости.
По его словам, экономическая ситуация на Украине «остаётся хрупкой, несмотря на восстановление».
Он отметил, что размеры обязательств Киева по выплатам долгов «значительно вырастут в 2018 и 2019 годах, накладывая очень тяжёлое бремя на государственный бюджет».
«Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда», — отметил он.
Как ожидается, 13 июня в Европарламенте на пленарной сессии состоится голосование по пакету финансовой помощи Украине.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен выделить новую макрофинансовую помощь Украине размером до €1 млрд.