В Еврокомиссии призвали запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву

В Еврокомиссии считают важным запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине в кратчайшие сроки. Об этом говорится в распространённой Еврокомиссией речи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

«Важно запустить программу макрофинансовой помощи в кратчайшие сроки», — цитирует сообщение РИА Новости.

По его словам, экономическая ситуация на Украине «остаётся хрупкой, несмотря на восстановление».

Он отметил, что размеры обязательств Киева по выплатам долгов «значительно вырастут в 2018 и 2019 годах, накладывая очень тяжёлое бремя на государственный бюджет».



«Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда», — отметил он.

Как ожидается, 13 июня в Европарламенте на пленарной сессии состоится голосование по пакету финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен выделить новую макрофинансовую помощь Украине размером до €1 млрд.