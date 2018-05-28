ЕС намерен выделить Украине новую макрофинансовую помощь

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ЕС намерен выделить новую макрофинансовую помощь Украине размером до €1 млрд.
ЕС намерен выделить Украине новую макрофинансовую помощь
  • Reuters

Как говорится в проекте об оказании этой финансовой помощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и ЕП, помощь будет рассчитана на 2,5 года.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, поддержка ЕС должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов.

Ранее глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

В конце апреля министр финансов Украины Александр Данилюк призвал ЕС направить Киеву финансовую помощь к началу осени.

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