В Тбилиси в ходе акции протеста задержали несколько человек

В Тбилиси полиция задержала несколько членов оппозиционной партии «Единое национальное движение» и разобрала палатки митингующих.

Как передаёт РИА Новости, к зданию парламента стягивают бригады спецназа и полицейских.

По данным местных СМИ, задержан оппозиционный депутат Ника Мелия.

В конце мая в Грузии начались акции протеста, инициатором которых стал Заза Саралидзе — отец погибшего в ходе потасовки в Тбилиси подростка. По его мнению, расследование этого дела было проведено необъективно.

Также Саралидзе заявил, что будет ночевать в палатке на проспекте Руставели, пока министры не уйдут в отставку.