Президент Грузии заявил, что страна оказалась на грани гражданского противостояния

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что из-за протестов в Тбилиси против действий правоохранительных органов во время спецоперации в ночных клубах страна оказалась на грани гражданского противостояния.

«Как можно за несколько часов сделать так, чтобы дойти до той точки, чтобы оказаться почти на грани гражданского противостояния», — приводит «Грузия Online» слова Маргвелашвили.

Он отметил, что в «эти дни общество видело полный крах как политических, так и административных действий и целый ряд ошибок, который начался и потом продолжался рейдом или спецоперацией».

По его словам, цель властей — «сохранить одновременно свободу слова и выражения и в то же время сохранить и соблюдать порядок как на улицах столицы, так и в общественно-политическом процессе».

Ранее сообщалось, что перед зданием грузинского парламента проходила акция против действий спецназа в ночь на 12 мая в клубах Тбилиси, когда были задержаны восемь наркоторговцев.

По данным СМИ, всего в клубах задержали около 70 человек, однако задержанные по признакам административного правонарушения были отпущены.