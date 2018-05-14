Каладзе оценил работу властей Грузии по деэскалации напряжённости в Тбилиси

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире IMEDI оценил работу властей Грузии по деэскалации напряжённости на протестах в центре грузинской столицы.

По его мнению, власти страны сделали всё возможное для того, чтобы понизить градус напряжённости, установившийся в ходе акций в центре Тбилиси.

«Для всех нас главное — сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей», — цитирует ТАСС Каладзе.

Он также назвал действия главы МВД Грузии Георгия Гахарии «эффективными».

По данным агентства, к настоящему времени акции протеста завершились.

Ранее стало известно, что Гахария провёл встречу с организаторами протестных мероприятий. 

Также сообщалось, что перед зданием грузинского парламента проходила акция против действий спецназа в ночь на 12 мая в клубах Тбилиси, когда были задержаны восемь наркоторговцев.

По данным СМИ, всего в клубах задержали около 70 человек, однако, по данным полиции, все задержанные по признакам административного правонарушения были отпущены.

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