К месту проведения акции протеста в Тбилиси доставлены «акустические пушки»

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К месту проведения акции протеста в грузинской столице доставлены «акустические пушки». Об этом сообщает «Рустави 2».

Отмечается, что транспортные средства с «акустическими пушками» подъехали к проспекту Руставели.

По данным телеканала, ситуация в районе проведения митинга остаётся напряжённой. 

В центре города находятся сотрудники спецназа и полиции, установлены водомёты.

При этом сообщается, что на месте событий находится мэр Тбилиси Каха Каладзе. Глава МВД Грузии Георгий Гахария проводит встречу с организаторами протестных мероприятий.  

Отмечается, что на проспекте Руставели также проходит контракция. Группы участников протестов разделены полицейскими кордонами.

Ранее стало известно, что перед зданием грузинского парламента началась акция против действий спецназа в ночь на 12 мая в клубах Тбилиси, когда были задержаны восемь наркоторговцев.

По данным СМИ, всего в клубах задержали около 70 человек, однако, по данным полиции, все задержанные по признакам административного правонарушения были отпущены.

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