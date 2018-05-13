В Тбилиси снесли палатки протестующих против жёсткой борьбы с наркотиками

В Тбилиси сотрудники патрульной полиции снесли палатки перед зданием парламента, которые ночью установили протестующие против проводимой властями Грузии жёсткой политики борьбы с наркотиками.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии.

Как отмечается, полицейские задержали на площади трёх человек в состоянии алкогольного опьянения, однако те заявили, что не являются участниками акции.

Ранее перед зданием грузинского парламента началась акция против действий спецназа в ночь на 12 мая в клубах Тбилиси, когда были задержаны восемь наркоторговцев. По сведениям СМИ, всего в клубах задержали около 70 человек, однако, по данным полиции, все задержанные по административному правонарушению уже отпущены.