Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» поддержки Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что саммит G7 в Канаде подтверждает: Украина находится «среди ключевых приоритетов свободного мира».

«Благодарен лидерам «Большой семёрки» и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством «cемёрки» накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира», — написал он в Facebook.

Он также отметил, что приветствует «чёткий консолидированный месседж» партнёров Украины о том, что России «следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства».

«Условия предельно чёткие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине», — заявил он.

По его словам, «в противном случае цена для Москвы за её агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти».

Ранее лидеры стран G7 призвали Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.