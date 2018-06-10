На Украине на рынке нашли взрывное устройство

В Херсонской области Украины на рынке в Новой Каховке полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщается в Facebook ГУ Нацполиции по области.

В воскресенье около 07:00 в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что возле магазина на рынке, где она работает, находится подозрительный предмет.

«Следственно-оперативная группа установила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Полицейские окружили место событий и отвели граждан на безопасное расстояние», — заявили в управлении.

Специалисты взрыво-технического отдела полиции обезвредили основную часть устройства, а остатки предмета направили в экспертно-криминалистический центр для экспертизы.

«Предварительная правовая квалификация происшествия — ч. 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины («Хулиганство»)», — добавили в управлении.

Полицейские устанавливают личность подозреваемого.

Ранее СМИ писали, что неизвестный взорвал гранату в ночном клубе в украинском городе Сумы.