На Украине военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта
По его словам, причиной произошедшего стал бытовой конфликт в селе Лесная Тарновица.
«На улице возле местного кафе... мужчина 1993 года рождения во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату», — приводит издание слова Аброскина.
По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, гранату взорвал сержант ВСУ, находившийся в отпуске.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
В апреле на Украине в помещение производственного цеха черкасского завода «Фотоприбор», который входит в состав «Укроборонпрома», бросили две гранаты, одна из них взорвалась.