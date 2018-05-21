На Украине военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта

На Украине по меньшей мере девять человек получили ранения в результате взрыва гранаты, которую бросил украинский военнослужащий в Ивано-Франковской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброскина.

По его словам, причиной произошедшего стал бытовой конфликт в селе Лесная Тарновица.

«На улице возле местного кафе... мужчина 1993 года рождения во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату», — приводит издание слова Аброскина.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, гранату взорвал сержант ВСУ, находившийся в отпуске.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В апреле на Украине в помещение производственного цеха черкасского завода «Фотоприбор», который входит в состав «Укроборонпрома», бросили две гранаты, одна из них взорвалась.