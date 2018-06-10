СМИ: На Украине при взрыве в ночном клубе пострадали пять человек
Отмечается, что, по непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников ночного клуба.
В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области заявили, что в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе одна девушка.
При этом начальник городского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что от взрыва гранаты РГД-5 пострадали семь человек.
Возможного подозреваемого — мужчину 1990 года рождения — задержали сотрудники полиции и службы охраны ночного клуба.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Ивано-Франковской области военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта.