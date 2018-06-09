Глава СПЧ рассказал о контактах с омбудсменом Украины по вопросам содержания заключённых
- Михаил Федотов
- РИА Новости
«В последние недели у нас наладилась довольно активная переписка. Мы стали регулярно созваниваться, хотя раньше таких контактов практически не существовало. Правда, поводы для диалога вовсе не радостные: аресты, голодовки, тюрьмы», — приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ.
При этом он отметил, что двусторонние посещения заключённых возможны «только с согласия соответствующих государственных органов России и Украины».
«Состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов Путина и Порошенко даёт надежду на то, что нашу гуманитарную миссию удастся выполнить. Главное — не опоздать», — добавил Федотов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся между президентами России и Украины телефонный разговор. На сайте украинского лидера сообщалось, что Порошенко в ходе разговора с Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения осуждённых в России граждан Украины.
В конце мая адвокат арестованного в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен журналиста на осуждённого в России за подготовку терактов режиссёра Олега Сенцова.