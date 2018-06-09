Глава СПЧ рассказал о контактах с омбудсменом Украины по вопросам содержания заключённых

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил о регулярных контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросам содержания россиян, заключённых под стражу на Украине.
Глава СПЧ рассказал о контактах с омбудсменом Украины по вопросам содержания заключённых
  • Михаил Федотов
  • РИА Новости

«В последние недели у нас наладилась довольно активная переписка. Мы стали регулярно созваниваться, хотя раньше таких контактов практически не существовало. Правда, поводы для диалога вовсе не радостные: аресты, голодовки, тюрьмы», — приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ.

При этом он отметил, что двусторонние посещения заключённых возможны «только с согласия соответствующих государственных органов России и Украины».

«Состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов Путина и Порошенко даёт надежду на то, что нашу гуманитарную миссию удастся выполнить. Главное — не опоздать», — добавил Федотов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся между президентами России и Украины телефонный разговор. На сайте украинского лидера сообщалось, что Порошенко в ходе разговора с Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения осуждённых в России граждан Украины.

В конце мая адвокат арестованного в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен журналиста на осуждённого в России за подготовку терактов режиссёра Олега Сенцова.

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