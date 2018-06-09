В Авдеевке объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции

Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в подконтрольной украинским военным Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня», — отмечается в сообщении в Twitter.

У зв'язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції #ДФС в #Авдіївка оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі інші об'єкти газо- водо- та електропостачання в Донецькій та Луганскій областях працюють в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 9 июня 2018 г.

При этом отмечается, что все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Ранее руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.

Эвакуация персонала состоится 7 июня в присутствии патруля СММ ОБСЕ.

Также сообщалось, что СММ ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов.