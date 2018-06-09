В Авдеевке объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции

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Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в подконтрольной украинским военным Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
В Авдеевке объявлен режим ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции
  • РИА Новости

«В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня», — отмечается в сообщении в Twitter.

При этом отмечается, что все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

Ранее руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.

Эвакуация персонала состоится 7 июня в присутствии патруля СММ ОБСЕ.

Также сообщалось, что СММ ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов.

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