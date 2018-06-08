Пушилин сообщил об экстренной видеоконференции по ситуации с Донецкой фильтровальной станцией

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил о проведении подгруппой по безопасности в Донбассе экстренной видеоконференции, одним из главных вопросов которой стала Донецкая фильтровальная станция.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин отметил, что более 500 тыс. человек могут остаться без воды в случае остановки работы станции на продолжительное время.

«Что делать? Ответ прост: Донецкая фильтровальная станция должна стать очередным участком разведения сил и средств», — заявил полпред ДНР в контактной группе.

Он напомнил, что украинские силовики в обход соглашений вернулись на свои позиции в районе населённых пунктов Петровское и Золотое, и это зафиксировали представители ОБСЕ.

Однако, по заявлению Пушилина, в ходе видеоконференции украинская сторона «в очередной раз показывает деструктив, нелепые оправдания».

Ранее руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.