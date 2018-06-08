Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана касательно премий сотрудникам «Нафтогаза»
- Reuters
«По большому счёту это полнейший беспредел. Они фактически премии платят из доходов «Нафтогаза»… То есть за счёт тарифов ЖКХ украинцы оплатят их. Так что в данном случае Гройсман, я так понимаю, больше пиарится», — рассказал он.
Охрименко также предположил, что, вероятно, решение о выдаче премий может быть связано с попытками распределить денежные средства перед предстоящими выборами.
«Они стараются максимально освоить деньги, пока не поменялась власть. У нас (на Украине. — RT) на сегодняшний момент очень много руководителей сидят на чемоданах, в том числе в «Нафтогазе», — заключил эксперт.
Ранее Гройсман попросил пересмотреть размер премий сотрудникам «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом».