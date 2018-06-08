Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана касательно премий сотрудникам «Нафтогаза»

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате 41 сотруднику компании премий на общую сумму $46,3 млн в связи с победой в споре с «Газпромом».
Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана касательно премий сотрудникам «Нафтогаза»
  • Reuters

«По большому счёту это полнейший беспредел. Они фактически премии платят из доходов «Нафтогаза»… То есть за счёт тарифов ЖКХ украинцы оплатят их. Так что в данном случае Гройсман, я так понимаю, больше пиарится», — рассказал он.

Охрименко также предположил, что, вероятно, решение о выдаче премий может быть связано с попытками распределить денежные средства перед предстоящими выборами.

«Они стараются максимально освоить деньги, пока не поменялась власть. У нас (на Украине. — RT) на сегодняшний момент очень много руководителей сидят на чемоданах, в том числе в «Нафтогазе», — заключил эксперт.

Ранее Гройсман попросил пересмотреть размер премий сотрудникам «Нафтогаза» за победу в споре с «Газпромом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить