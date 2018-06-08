На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море

Короткая ссылка
Самолёт Ан-26 ВМС Украины перехватил в Чёрном море малый ракетный корабль ВМФ России, сообщает «Думская» со ссылкой на источник.
На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

По информации издания, перехват произошёл 2 июня вблизи острова Змеиный. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

Источник утверждает, что после обнаружения российский корабль ушёл в открытое море.

Российские военные пока не прокомментировали эти сообщения.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить