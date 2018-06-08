На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
- АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости
По информации издания, перехват произошёл 2 июня вблизи острова Змеиный. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.
Источник утверждает, что после обнаружения российский корабль ушёл в открытое море.
Российские военные пока не прокомментировали эти сообщения.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море.