Погранслужба Украины признала превосходство России на Азовском море
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«Не будем делать тайны, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Слободян отметил, что в штабе Объединённых сил Украины готовы ответить России в том случае, если она решится на «агрессивные и неадекватные действия».
Ранее стало известно, что Украина перекрыла три участка Азовского моря до конца лета для проведения учений.
Депутат Госдумы от Республики Крым Павел Шперов в беседе с Nation News прокомментировал данный шаг Киева.