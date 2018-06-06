Погранслужба Украины признала превосходство России на Азовском море

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Украинским пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море, заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «UA:Перший».
Погранслужба Украины признала превосходство России на Азовском море
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«Не будем делать тайны, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, морально устарели и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Слободян отметил, что в штабе Объединённых сил Украины готовы ответить России в том случае, если она решится на «агрессивные и неадекватные действия».

Ранее стало известно, что Украина перекрыла три участка Азовского моря до конца лета для проведения учений. 

Депутат Госдумы от Республики Крым Павел Шперов в беседе с Nation News прокомментировал данный шаг Киева.

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