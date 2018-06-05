В Госдуме прокомментировали учения Украины в Азовском море

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Депутат Госдумы от Республики Крым Павел Шперов оценил учения Украины в Азовском море, сообщает Nation News.
В Госдуме прокомментировали учения Украины в Азовском море
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Как полагает парламентарий, это обычное нагнетание антироссийской истерии и местечкового милитаризма.

«Через пару дней о том все забудут. Азовское море не такое популярное для внешних источников, чтобы об этом долго говорили», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина перекрыла часть Азовского моря для проведения учений.

В мае вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».

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