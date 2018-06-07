Эксперт прокомментировал решение Украины разрешить прямые поставки оружия в страну

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о том, что Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну.

«Данное заявление господина Турчинова можно интерпретировать как готовность Киева и дальше обострять ситуацию на линии соприкосновения. Мы видим, что в последние недели Украина всячески провоцирует республики Донбасса, нарушает Минские соглашения. Безусловно, политический режим страны заинтересован в кратковременном обострении ситуации», — рассказал эксперт.

По его словам, президент Украины Пётр Порошенко «не может представить обществу успехов во внутренней социально-экономической политике».

«Именно поэтому администрация президента Украины в очередной раз пытается переключить внимание среднестатистического гражданина на внешнеполитическую тематику», — заключил эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну. По его словам, ведомство готовит ряд решений, которые предусматривают разрешение на прямые поставки вооружения всех производителей.