Украина планирует разрешить прямые поставки оружия в страну

Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, ведомство готовит ряд решений для либерализации внешнеэкономической деятельности. Они предусматривают разрешение на прямые поставки вооружения всех производителей.

«Мы разрешим импорт без ограничений для производителей, независимо от формы собственности, для собственных нужд в производстве военной техники и вооружения», — приводит слова Турчинова Интерфакс-Украина.

Секретарь СНБО также анонсировал снятие всех ограничений на прямые контракты силовых структур по закупке оружия за границей.

По его мнению, данные меры укрепят обороноспособность государства.

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины получила 500 гранатомётов американского производства.

В конце 2017 года Госдепартамент США выдал коммерческую лицензию на поставку оружия Украине.