Аваков заявил о получении Нацгвардией 500 гранатомётов американского производства

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия получила 500 гранатомётов американского производства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Согласно стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатомётов RSRL-1 производства США», — написал он.

По словам министра, данная модель гранатомёта является эффективным оружием для поражения огневых средств и бронированных целей противника.

30 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские комплексы Javelin прибыли в страну.

Позднее стало известно, что Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.