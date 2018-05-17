Аваков заявил о получении Нацгвардией 500 гранатомётов американского производства
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Согласно стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатомётов RSRL-1 производства США», — написал он.
По словам министра, данная модель гранатомёта является эффективным оружием для поражения огневых средств и бронированных целей противника.
30 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американские комплексы Javelin прибыли в страну.
Позднее стало известно, что Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.