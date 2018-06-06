Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку

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Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не менял свой рабочий график и ждёт решения Верховной рады по вопросу своей возможной отставки.
Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку
  • © РИА Новости

«Завтра в Верховной раде вы всё услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Данилюк добавил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности министра станет его первый заместитель Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины.

Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН оценил действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил Верховной раде уволить Данилюка.

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