Глава Минфина Украины прокомментировал свою возможную отставку
- © РИА Новости
«Завтра в Верховной раде вы всё услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Данилюк добавил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности министра станет его первый заместитель Оксана Маркарова.
Ранее сообщалось, что в Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины.
Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН оценил действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил Верховной раде уволить Данилюка.