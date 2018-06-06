В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины
Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.
- © Sergii Kharchenko
- globallookpress.com
Документ размещён на сайте украинского парламента.
«Освободить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины», — говорится в постановлении.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Данилюка.
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