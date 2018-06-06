В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Минфина Украины

Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

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Документ размещён на сайте украинского парламента. «Освободить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов Украины», — говорится в постановлении. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Данилюка.