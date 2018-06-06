Эксперт оценил предложение Гройсмана уволить министра финансов Украины

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Эксперт Института стран СНГ Артём Журко в беседе с ФАН оценил действия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который предложил Верховной раде уволить главу Минфина Александра Данилюка.
Эксперт оценил предложение Гройсмана уволить министра финансов Украины
  • © Bernd von Jutrczenka
  • globallookpress.com

По словам Журко, идея вполне понятна — Гройсман всегда ставит перед собой цель убедить Европу в том, что на Украине всё спокойно и можно выделять очередные транши, оказывать посильную помощь и всячески оправдывать действия и провалы Киева.

«И естественно, что ему, как руководителю кабмина, не нравится, когда его подчинённые проводят самостоятельную игру в этом же направлении. Тем более такую критическую, указывающую на главные изъяны, как то: коррупция и казнокрадство», — пояснил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил обещания Гройсмана уйти в отставку, если Киев откажется принимать закон о создании антикоррупционного суда, что является одним из требований Международного валютного фонда для предоставления очередного кредитного транша.

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