Геращенко призвал проверить сотрудников СБУ, имевших доступ к «списку жертв» по делу Бабченко

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что за разглашение списка, в котором якобы содержались сведения о 47 лицах — предполагаемых следующих жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, нужно наказывать не журналистов, а сотрудников СБУ.

«В первую очередь мы должны наказывать не журналистов этого издания, а привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, кто разгласил эту информацию», — цитирует «112 Украина» Геращенко.

По его словам, СБУ стоит проверить всех, кто имел доступ к списку с украинской стороны.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины опубликовало список.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».