Геращенко призвал проверить сотрудников СБУ, имевших доступ к «списку жертв» по делу Бабченко
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- globallookpress.com
«В первую очередь мы должны наказывать не журналистов этого издания, а привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, кто разгласил эту информацию», — цитирует «112 Украина» Геращенко.
По его словам, СБУ стоит проверить всех, кто имел доступ к списку с украинской стороны.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины опубликовало список.
1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».