Эксперт прокомментировал решение КС Молдавии по запрету российских новостных каналов
«Конечно, это дискриминация», — заявил эксперт.
По его словам, в Молдавии прекрасно смотрели российские новости, особенно в городах, поскольку в сёлах и деревнях дела с цифровым телевидением обстоят не так хорошо.
«В городах рейтинги зашкаливали. Вряд ли, конечно, эти ограничения повлияют на картину мира взрослых людей, но молодёжь объективной и полной информации уже не получит», — считает Брутер.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык в стране останется языком межнационального общения.