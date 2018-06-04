Эксперт прокомментировал решение КС Молдавии по запрету российских новостных каналов

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии по запрету российских новостных каналов, сообщает ФАН.

«Конечно, это дискриминация», — заявил эксперт.

По его словам, в Молдавии прекрасно смотрели российские новости, особенно в городах, поскольку в сёлах и деревнях дела с цифровым телевидением обстоят не так хорошо.

«В городах рейтинги зашкаливали. Вряд ли, конечно, эти ограничения повлияют на картину мира взрослых людей, но молодёжь объективной и полной информации уже не получит», — считает Брутер.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык в стране останется языком межнационального общения.