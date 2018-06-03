В СБУ подтвердили, что проводили «собеседование» с журналисткой РИА Новости

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Служба безопасности Украины подтвердила, что её сотрудники проводили беседу с корреспондентом РИА Новости Ириной Высокович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Никто её не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег», — заявили в СБУ.

Там также отметили, что журналистка сообщила о попытке завербовать её якобы потому, что ей не удалось выполнить «задание».

Как подчеркнули в СБУ, её «просто сопровождали домой».

Ранее МИД России призвал мировое сообщество отреагировать на попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости.

Как рассказала Высокович, сотрудники СБУ попытались завербовать её во время командировки в Херсон, куда она прибыла для освещения судебного процесса над руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

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