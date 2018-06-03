Украинский штурмовик пролетел над пляжем курорта в Запорожской области

Украинский штурмовик Су-25 пролетел в нескольких метрах над пляжем в посёлке Кирилловка Запорожской области.

Запись была опубликована в сети очевидцами.

На ролике видно, как штурмовик пролетает над водой. В этот момент на пляже отдыхают несколько человек.

По данным издания «Обозреватель», в Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, который действует в составе объединённых сил.

Ранее сообщалось, что Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, участвующие в операции объединённых сил. Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин прокомментировал в беседе с НСН эту информацию.