Украинский омбудсмен пообещала проверить условия содержания Вышинского в СИЗО
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Такое заявление Денисова сделала в ходе встречи с главой Совета Михаилом Федотовым.
«Украинская правозащитница сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и, помимо прочего, проверить условия содержания главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского», — отметили в СПЧ.
Ранее Федотов обратился к Киеву с просьбой о посещении Вышинского в СИЗО.