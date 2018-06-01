Украинский омбудсмен пообещала проверить условия содержания Вышинского в СИЗО

Короткая ссылка
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о намерении в ближайшее время посетить в СИЗО главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Украинский омбудсмен пообещала проверить условия содержания Вышинского в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). 

Такое заявление Денисова сделала в ходе встречи с главой Совета Михаилом Федотовым.

«Украинская правозащитница сообщила, что в ближайшее время планирует посетить херсонский следственный изолятор и, помимо прочего, проверить условия содержания главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского», — отметили в СПЧ.

Ранее Федотов обратился к Киеву с просьбой о посещении Вышинского в СИЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить