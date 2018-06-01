Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку
- Reuters
Документ предполагает, что в течение двух месяцев правительство Украины должно будет утвердить десятилетнюю государственную программу по укреплению статуса государственного языка.
Планируется «улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях», обеспечить «содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка».
Также предусмотрено «ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».
Как отмечает телеканал «112 Украина», в настоящее время для получения гражданства иностранцам нужно предоставить справку о знании украинского языка, выданную в учебном заведении.
Ранее Порошенко заявил, что намерен подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка.