Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому желающим получить гражданство страны придётся сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
Для получения гражданства Украины введут обязательный экзамен по украинскому языку
  • Reuters

Документ предполагает, что в течение двух месяцев правительство Украины должно будет утвердить десятилетнюю государственную программу по укреплению статуса государственного языка.

Планируется «улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях», обеспечить «содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка».

Также предусмотрено «ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Как отмечает телеканал «112 Украина», в настоящее время для получения гражданства иностранцам нужно предоставить справку о знании украинского языка, выданную в учебном заведении.

Ранее Порошенко заявил, что намерен подписать указ о провозглашении десятилетия украинского языка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить