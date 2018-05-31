Порошенко анонсировал подписание указа о провозглашении 10-летия украинского языка

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о намерении подписать указ о провозглашении 10-летия украинского языка.
Порошенко анонсировал подписание указа о провозглашении 10-летия украинского языка
  • © AFP

Об этом он сказал в ходе VII национального молитвенного завтрака в Киеве.

«Сегодня во время поездки на Ивано-Франковщину я подпишу указ о провозглашении 10-летия украинского языка с абсолютно чёткими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

В марте украинский лидер заявил о планах подписать указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка.

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