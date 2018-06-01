Прокурор отверг связь подозреваемого в организации покушения на Бабченко с контрразведкой
«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — заявил Кравченко, его слова приводит телеканал «112 Украина».
Ранее суд в Киеве арестовал на два месяца Бориса Германа, предполагаемого организатора покушения на Бабченко.
29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.