Прокурор отверг связь подозреваемого в организации покушения на Бабченко с контрразведкой

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Украинский прокурор Руслан Кравченко отверг заявление Бориса Германа, который подозревается в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, что он якобы сотрудничал с украинской контрразведкой.

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ», — заявил Кравченко, его слова приводит телеканал «112 Украина».

Ранее суд в Киеве арестовал на два месяца Бориса Германа, предполагаемого организатора покушения на Бабченко.

29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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