Во время выступления Порошенко в украинском лицее стало плохо нескольким детям
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Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Ивано-Франковской ОГА Владимира Джигиту.
«Нескольким детям стало плохо, несмотря на то что было обеспечено большое количество воды для питья и дети находились в тени до начала мероприятия», — сказал он.
Уточняется, что, по предварительным данным, плохо стало троим детям.
Ранее знаменосцу почётного караула президента Украины стало плохо во время выступления Порошенко на праздновании годовщины Нацгвардии.