В Госдуме прокомментировали ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко

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Анастасия Румянцева
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака о том, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко была частью спецоперации.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко
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«У меня есть две версии: если это провокация против России, для того, чтобы пустить под откос некоторые инициативы России, в том числе и по «Северному потоку — 2», то она сродни делу Скрипалей. Хорошо, что её сделали, в отличие от Великобритании, без применения химического уничтожающего оружия. Здесь уже может появиться кто угодно — заказной представитель якобы из российских верхов. Мы в ближайшие дни это увидим. Или действительно спецоперация, и заказ на него поступил — такое может быть на Украине», — отметил Калашников.

Ранее Грицак в ходе брифинга заявил, что Бабченко жив. По его словам, информация об убийстве была частью спецоперации для предотвращения покушения, которое действительно готовилось.

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