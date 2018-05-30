В Госдуме прокомментировали ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко
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«У меня есть две версии: если это провокация против России, для того, чтобы пустить под откос некоторые инициативы России, в том числе и по «Северному потоку — 2», то она сродни делу Скрипалей. Хорошо, что её сделали, в отличие от Великобритании, без применения химического уничтожающего оружия. Здесь уже может появиться кто угодно — заказной представитель якобы из российских верхов. Мы в ближайшие дни это увидим. Или действительно спецоперация, и заказ на него поступил — такое может быть на Украине», — отметил Калашников.
Ранее Грицак в ходе брифинга заявил, что Бабченко жив. По его словам, информация об убийстве была частью спецоперации для предотвращения покушения, которое действительно готовилось.