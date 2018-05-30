Политолог прокомментировал ситуацию с инсценировкой убийства Бабченко

Политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, а информация о его убийстве была частью спецоперации.

«На Украине сейчас с фантазией всё хорошо, они изобретают очень оригинальные ходы. Это могло быть сделано для того, чтобы выявить недоброжелателей или доброжелателей, посмотреть на реакцию. Может быть, версии, которые они успели выдать, не сработали, и теперь объявили, что он жив. Может, его хотели куда-то отправить, изменив внешность. Сложно говорить об этом с точки зрения логики. У них всегда виновата Россия, всё достаточно просто. Я бы не обращал внимания на подобные выходки, посмотрим, что они будут делать дальше. Желаю здоровья этому человеку. Может, эта ситуация заставит его пересмотреть свои взгляды на жизненные принципы», — сказал Дудчак.

Ранее Грицак в ходе брифинга заявил, что Бабченко жив. По его словам, информация об убийстве была частью спецоперации для предотвращения покушения, которое действительно готовилось.