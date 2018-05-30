Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы по ситуации с убийством Бабченко
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Обращение также было направлено уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.
«Я сегодня направила обращения... с просьбой вмешаться в ситуацию, установить контроль за справедливым, объективным, прозрачным расследованием этого беспрецедентного преступления — убийства российского журналиста», — цитирует РИА Новости Москалькову.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. В Кремле назвали верхом цинизма заявления Киева.
Российский журналист Аркадий Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. На месте убийства было найдено три гильзы.
Подробнее — в материале RT.