Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы по ситуации с убийством Бабченко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Обращение также было направлено уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

«Я сегодня направила обращения... с просьбой вмешаться в ситуацию, установить контроль за справедливым, объективным, прозрачным расследованием этого беспрецедентного преступления — убийства российского журналиста», — цитирует РИА Новости Москалькову.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко. В Кремле назвали верхом цинизма заявления Киева.

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. На месте убийства было найдено три гильзы.

Подробнее — в материале RT.