Украинский министр заявил, что Москву можно «только сжечь»

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что Москву невозможно перевоспитать, а можно «только сжечь».
Украинский министр заявил, что Москву можно «только сжечь»
  • Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. © РИА Новости

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь», — написал Омелян в Facebook.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман также обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные заявления верхом цинизма. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «мода» на такое ведение международных дел очень печальна.

Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве 29 мая.

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