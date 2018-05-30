Украинский министр заявил, что Москву можно «только сжечь»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что Москву невозможно перевоспитать, а можно «только сжечь».

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь», — написал Омелян в Facebook.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман также обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные заявления верхом цинизма. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «мода» на такое ведение международных дел очень печальна.

Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве 29 мая.