Украинский министр заявил, что Москву можно «только сжечь»
- Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. © РИА Новости
«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь», — написал Омелян в Facebook.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман также обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные заявления верхом цинизма. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что «мода» на такое ведение международных дел очень печальна.
Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве 29 мая.