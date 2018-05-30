Посольство США на Украине прокомментировало убийство Бабченко
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«Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.
Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні. Наші найщиріші співчуття родині та колегам Аркадія Бабченка. Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 мая 2018 г.
Также посольство назвало Бабченко «россиянином-эмигрантом, который критиковал Кремль», и выразила соболезнования его семье.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления Киева о причастности Москвы к убийству Бабченко.
Накануне российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве.