Посольство США на Украине прокомментировало убийство Бабченко

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Посольство Соединённых Штатов на Украине призвало провести тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко, застреленного 29 мая в Киеве.
Посольство США на Украине прокомментировало убийство Бабченко
  • © AFP

«Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.

Также посольство назвало Бабченко «россиянином-эмигрантом, который критиковал Кремль», и выразила соболезнования его семье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления Киева о причастности Москвы к убийству Бабченко.

Накануне российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве.

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