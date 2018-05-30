Посольство США на Украине прокомментировало убийство Бабченко

Посольство Соединённых Штатов на Украине призвало провести тщательное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко, застреленного 29 мая в Киеве.

«Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.

Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні. Наші найщиріші співчуття родині та колегам Аркадія Бабченка. Ми разом з урядом України підтримуємо ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 30 мая 2018 г.

Также посольство назвало Бабченко «россиянином-эмигрантом, который критиковал Кремль», и выразила соболезнования его семье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал верхом цинизма заявления Киева о причастности Москвы к убийству Бабченко.

Накануне российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве.