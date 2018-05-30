В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства.

«Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР... Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и автоматических станковых гранатомётов АГС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Донецкий и села Лозовое.

Данных о погибших и пострадавших среди военнослужащих или мирных граждан не поступало.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи населённых пунктов самопровозглашённой республики в районах дислокации подразделений ВСУ, что ставит под угрозу безопасность местных жителей.

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