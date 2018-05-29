В ЛНР сообщили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о шести случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу регионального оборонного ведомства.

«Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР... Обстрелам подверглись районы посёлка городского типа Донецкий, посёлка Голубовское, сёл Желобок, Пришиб и Лозовое», — говорится в сообщении. Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия. Данных о погибших и пострадавших среди военнослужащих или мирных граждан не поступало. Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня у линии соприкосновения в Донбассе.