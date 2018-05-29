Порошенко рассказал о работе по подготовке встречи «нормандской четвёрки»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко поручил заместителю главы своей администрации выехать в Берлин для проведения переговоров о подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы договорились в Ахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне нормандского формата, и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, он обсудил со Штайнмайером имплементацию Минских соглашений, в частности введение миротворцев в Донбасс. 

«Мы благодарим Германию за участие, очень важно будет услышать и позицию российского представителя. Безусловно, мы очень твёрдо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев должно быть принято в ближайшее время», — отметил украинский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку встречи «нормандской четвёрки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Военные действия в Донбассе Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить