Порошенко рассказал о работе по подготовке встречи «нормандской четвёрки»

Президент Украины Пётр Порошенко поручил заместителю главы своей администрации выехать в Берлин для проведения переговоров о подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы договорились в Ахене, что попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне нормандского формата, и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По его словам, он обсудил со Штайнмайером имплементацию Минских соглашений, в частности введение миротворцев в Донбасс.

«Мы благодарим Германию за участие, очень важно будет услышать и позицию российского представителя. Безусловно, мы очень твёрдо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев должно быть принято в ближайшее время», — отметил украинский лидер.

Ранее Порошенко заявил, что скоординировал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку встречи «нормандской четвёрки».