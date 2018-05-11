Порошенко считает, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня

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Президент Украины Пётр Порошенко считает, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня.
Порошенко считает, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Я, например, считаю, что её (встречу. — RT) можно и стоит провести уже в начале июня», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.

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