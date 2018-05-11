Президент Украины Пётр Порошенко считает, что встречу в нормандском формате нужно провести в начале июня.

«Я, например, считаю, что её (встречу. — RT) можно и стоит провести уже в начале июня», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на Украине.